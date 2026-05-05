◆■準決勝で昨年王者のサンダーと対戦…レイカーズは苦手を克服できるか!? ウェスタン・カンファレンス1回戦の対ヒューストン・ロケッツを第6戦の末に制した2日後。本拠地のロサンゼルスで練習を終えたレイカーズのJJ・レディックヘッドコーチ（以降HC）は、次なる準決勝の相手オクラホマシティ・サンダー戦に向けて、開口一番こう切り出した。 「ボールをしっかりと保持す