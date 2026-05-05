鹿島アントラーズは5日、2026-27シーズンにホームサポーターズシート(ゴール裏)を全席指定席化すると発表した。クラブ公式サイトによると、これまで自由席として販売を行ってきたが、入場者数の増加により、試合運営でさまざまな課題が浮上。特に根本的な解決が難しい課題として「スタジアム入場前の待機列」「自由席における過剰な席取り」の2つが挙がっていたという。これらの課題の抜本的な解決に向け、あらゆる手段の中