【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今夜5月5日22時より放送のテレビ東京系『WBS（ワールドビジネスサテライト）』で、中森明菜独占インタビューが放送される。 ■中森明菜が歌を通して届けたい未来への希望を語る テレ東系列で放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』では、2026年5月5日の放送にて、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌うアー