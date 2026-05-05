田植えのシーズンを迎えた阿蘇市では5日早朝、水が張られた田んぼの水面に阿蘇五岳が映る「逆さ涅槃像」が見られました。 5日、午前6時の阿蘇市小野田の映像です。水面に朝日が照らされ、よく晴れていますが、最低気温は4.6度と4月上旬並みの肌寒い朝でした。けさは、気温よりも水温が高く、水が張られた田んぼの水面からは湯気のように蒸気が立ち上る「気嵐」が見られ、朝露が太陽に照らされていました。そして、この