「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）大関霧島が順調な仕上がりぶりを披露した。時津風一門連合稽古が５日、両国国技館の相撲教習所で行われ、１７番取って１５勝２敗だった。時疾風に３連勝、正代に３連勝、若元春に５勝１敗、藤ノ川に５勝１敗だった。まわしを取れば危なげなかった。霧島は「途中でちょっと息が上がって、最後はいい感じでできた。もうちょっとやろうかと思ったけど、ここでやめた方がいいかなと思