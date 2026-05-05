俳優の草刈正雄（73）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。米兵だった父と母の関係を語った。草刈は福岡県北九州市で誕生。母・スエ子さんは父について「朝鮮戦争で死んだ」と説明していたが、2023年に放送されたNHK「ファミリーヒストリー」では、父の名前を手がかりに捜索。米空軍の「ロバート・H・トーラー」が草刈の父だったということを突き止め、DNA検査を経て親族との再会も果たした