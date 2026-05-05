俳優の伊藤歩さんが自身のインスタグラムを更新。5月2日に参加した横浜国際映画祭でのオフショットを投稿しました。【写真を見る】【 伊藤歩 】純白ドレス披露圧倒的スタイルに「女神すぎる」「可愛さと優雅さ感じる」反響相次ぐ 伊藤さんは純白のホルターネックのドレス姿の自身の写真を添え「昨日は、横浜国際映画祭行って参りました」と投稿しました。５月１日〜５日にかけて開催中の横浜映画祭。そのコンペティション部