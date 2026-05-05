IMFのゲオルギエワ専務理事（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は4日、中東情勢悪化に伴う原油価格上昇が短期間で収束し経済や物価への影響がわずかにとどまるとの当初の見通しは「もはや有効なシナリオではない」と述べ、世界経済のさらなる減速に懸念を示した。カリフォルニア州ビバリーヒルズで開かれた国際会議で語った。IMFが4月に公表した世界経済見通しでは、2026年の世界