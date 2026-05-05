◇高校野球春季大阪大会5回戦大阪桐蔭10―1港（2026年5月5日GOSANDO南港野球場）高校野球の春季大阪大会は5日に5回戦が行われ、今春選抜優勝の大阪桐蔭は、港を10―1の7回コールドで下して8強進出を決めた。今春選抜で未登板だった背番号18の小泉凜太郎（3年）が先発し、5回1安打1失点の好投。自己最速139キロの直球とスライダーなどを生かして10奪三振を数え、打線に流れを呼んだ。「先発としてチームに流れをつくり