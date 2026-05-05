「中日−阪神」（５日、バンテリンドーム）阪神の森下翔太外野手が初回の第１打席で左翼ホームランウイング席に飛び込む８号ソロを放った。これでセ・リーグ本塁打王の佐藤輝明と並んでトップタイとなった。鮮やかに内角球をさばききった。追い込まれながらも７球目の１５１キロをコンパクトなスイングで捉えた。打球は美しい放物線を描いて左翼ホームランウイング席へ。価値ある先制アーチだ。前日には五回に死球を受け、