お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之と「とろサーモン」の久保田かずのぶがＭＣを務める「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）が４日深夜に放送された。番組ではお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二をゲストに迎え、「どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人」をランキング形式で紹介。１位に輝いたのは「平成ノブシコブシ」の吉村崇だった。吉村に投票した１５年目プロデューサーの「コーナーＭＣ側