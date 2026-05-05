大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）のアストロズ戦で投手に専念することになった。４日（５日）の試合後、ロバーツ監督が予定変更を明言した。３打数無安打に終わったこの日の状態を見て判断したと言い「明日、彼は投げるだけになります。彼の様子を見ていて私が決めました。彼に投球に集中する機会を与える。体を休ませる形にします。それが全員にとって最善だと思いました」と「スポーツネットＬＡ」などに話した。