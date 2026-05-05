お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二が４日深夜放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演。情報番組のコメンテーターをやらない理由を明かした。以前は情報番組にコメンテーターとして出演していたが、小峠は「もうやらない」ときっぱり。理由を問われると「何も言いたくない。言いたいことがないのよ」と述べた。ＭＣの「ウエストランド」の井口浩之から「出てみて気付いたんですか？」と問われると「２