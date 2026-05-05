ミラノ・コルティナ五輪で銅メダル獲得ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が4日、インスタグラムのアカウントを開設した。待望のニュースにファンから歓喜の声が上がっている。中井をマネジメントするボーディングブリッジが4日、Xで中井のインスタグラムのアカウント開設を発表。インスタグラムでは「マネージャーさんと共同管理です」としつつ、「アカウント開