グラビアアイドルで女優の戸田れいが５日、自身のＳＮＳを更新。出産したことを明かした。“奇跡の３９歳”とも称される戸田はインスタグラムに「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました予定日より２週間半も早い誕生でしたが４９．０ｃｍ／３０１４ｇの平均的な感じで安心しました母子共にとても健康です」と報告した。続けて医療関係者やファンへ感謝の気持ちを伝えると「自分より大切なものが出来たと