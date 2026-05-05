シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュは、先日のコーチェラ・フェスティバルにおける同じくシンガー・ソングライターのジャスティン・ビーバーのステージにサプライズ出演をした際、あまりの興奮により倒れそうだったという。4月18日にカリフォルニア州で開催されたそのイベントで、ビリーは大ファンであることを公言しているジャスティンから「One Les