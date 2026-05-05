資料しょうぶ湯 5月5日の端午の節句に合わせて、香川県内の銭湯6店舗が「しょうぶ湯」のサービスを行っています。小学生以下の入浴料は無料です。 しょうぶ湯をきっかけに銭湯の良さを知ってもらおうと香川県公衆浴場業生活衛生同業組合が毎年行っているサービスです。 しょうぶ湯は、端午の節句に子どもの健やかな成長を願って、邪気を払い疫病を防ぐと言われるショウブの葉や根を、湯船に浮かべるもので