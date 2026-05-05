【イスタンブール共同】イランのタスニム通信は5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻が米軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと軍事筋の話として報じた。革命防衛隊の船舶は被害を受けていないとした。