◇セ・リーグ巨人・竹丸―ヤクルト・山野（東京ドーム）DeNA・深沢―広島・栗林（横浜）中日・高橋宏―阪神・高橋（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ楽天・前田健―日本ハム・伊藤（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・高橋光―ソフトバンク・大関（ベルーナドーム）オリックス・田嶋―ロッテ・西野（京セラドーム大阪）