人気カップルユーチューバー「なこなこカップル」のなごみ（26）とこーくん（28）が5日、インスタグラムを更新。離婚を発表した。2人はカップルユーチューバーとして19年から2025年まで活動。交際開始から7年目の24年10月に婚姻届を提出し結婚。そしてこの日、それぞれ、ストーリーズを更新し離婚を発表した。なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました