人気カップルユーチューバー「なこなこカップル」のなごみ（26）とこーくん（28）が5日、インスタグラムを更新し、離婚したと明かした。双方の発表文にあった共通の言葉をめぐり、Xでは話題となっている。2人はカップルユーチューバーとして19年から2025年まで活動。交際開始から7年目の24年10月に婚姻届を提出し結婚。そしてこの日、それぞれ、ストーリーズを更新し離婚を発表した。2人は共に過ごした9年間を振り返った。なごみは