クルマのブレーキが赤いのは「法律」と「光の性質」の意外な関係夜の道路を走っていると、前のクルマが減速するたびにパッと点灯する赤い光。ブレーキランプ（制動灯）が赤色であることは、ドライバーにとって当たり前の共通認識となっています。【ちゃんと光ってる！】これが戦車のブレーキランプです（写真で見る）とはいえ、実はこの色は単なる好みやデザインで決まっているわけではありません。日本では「道路運送車両の