フィジー政府観光局は4月28日、パレシュ・パント最高経営責任者（CEO）の来日に合わせて、東京都内でトレード＆メディアイベントを開催した。イベントには、旅行業界関係者や航空会社・メディア関係者など100名以上が出席。パントCEOは日本市場の重要性について言及し、日本人旅行者が求める本物志向や静けさ、人とのつながりといった価値観がフィジーのブランドと高い親和性を持つことを強調した。日本人旅行者数は昨年8,000人を