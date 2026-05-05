全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草の喫茶店『美豆花（メイドーファー）』です。台湾家庭に伝わるこだわり素材の大盛り豆花浅草橋の台湾料理店『家豆花』の姉妹店として2025年にオープン。老舗純喫茶だった場所を改装し、台湾の田舎町をイメージしたかわいらしい店だ。台湾南部にルーツを持つ店主の手料理は、ほっとする味わい。添加物不使用で豆乳から手作りする豆