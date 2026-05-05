「長男が居ない」――ある夜、Uさんの夫がそう言ってきた。【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に…その時、周りの反応はその5分前、夫は長男をりつけ「出て行け！！」と言っていて、長男は言われた通り外に出ていたという。夫は長男が家の前にいると思い込んでいたのだが......。＜Uさんからのおたより＞長女が9歳、長男が6歳、次男が3歳くらいだったころのことです。真ん中の子は怒られるようなことも少な