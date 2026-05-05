品川庄司の庄司智春が５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、３人の子へのスマホについての心配を語った。この日は「子供のスマホ事情」を特集。海外ではＳＮＳに年齢制限を課している国もあり、依存や知らない人と繋がってしまう危険なども指摘されている。庄司は、中３の長男と小５の長女にスマホを持たせているといい「不安はめちゃめちゃあります」と率直に吐露。「連絡を取るためとはいえ、それ以上の楽しい事もあるので、そ