筋肉系芸人として知られるお笑いコンビ、東京ホテイソンのショーゴ（32）が5日、Xを更新。コンテスト敗退を明かした。「東京ノービス惨敗でした、、」と報告し、大会の写真を公開。体はバルクアップされていたものの、優勝には届かなかったようだ。「他の選手のレベルが高すぎました、、尊敬しかありません、、脚トレ頑張って、予選通過できるように来年頑張りマッスルです！」と意気込んだ。このポストに対し「あれまー、残念でし