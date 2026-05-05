現在40代～50代なら、大学生や若い社会人が「立派な革財布」を持ち歩くことは1つのステータスであり、マナーだと考えている人は多いのではないでしょうか。しかし最近では、100円均一で買えるビニールケースに現金やカードを入れて持ち歩く若者が増えているといいます。 大学生や社会人ともなれば、持ち歩く財布はブランドにこだわらないと恥ずかしい、という意識は薄らいでいるのでし