28人から1位票を獲得MLB公式は4日（日本時間5日）、今シーズン最初の「MVP模擬投票」の結果を発表した。ドジャース・大谷翔平投手がナ・リーグで1位。40人の投票者のうち28人から1位票を獲得した。両リーグ最多タイの14本塁打を放っている村上宗隆内野手（ホワイトソックス）はトップ5入りを逃した。開幕から二刀流として活躍している大谷がリーグ1位となった。打撃では不振が続くが、投打での貢献が評価された形となった。今