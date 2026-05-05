【モデルプレス＝2026/05/05】元フジテレビで現在はフリーアナウンサーとして活動する笠井信輔が5月3日、自身のInstagramを更新。20年ぶりに人気女優と再会したことを明かした。【写真】63歳元フジアナ「すっかり素敵な大人に」再会した元人気子役◆笠井信輔アナ、“教え子”森迫永依と再会笠井アナは「20年ぶりのツーショットでした 入江小学校3年4組の可愛い“教え子”に本当に久しぶりに会うことができました」と書き出し、女優