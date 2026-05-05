【モデルプレス＝2026/05/05】アーティストの山本彩が5月4日、自身のInstagramを更新。半袖姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】32歳元NMBセンター「細くて綺麗」と話題の美ウエスト◆山本彩、クロップド丈半袖ショット公開山本は「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。ネイビーを基調としたスポーティーなデザインのニットに、グレーのパンツを合わせた姿を披露した。シルバ