◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・森下翔太外野手が得意の「こどもの日」に先制の８号ソロを放った。初回２死、フルカウントから金丸の１５１キロ直球をすくい上げると、左翼の「ホームランウイング」へ吸い込まれた。「追い込まれてからの難しい球でしたが、うまく打つことができました」と声を弾ませた。「こどもの日」はこれで９打数６安打２本塁打５打点となり、今年もこどもたちに夢を