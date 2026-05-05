◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（５日・ちゅ〜る）２軍に合流した巨人の小浜佑斗内野手が「５番・遊撃」で先発出場し、ホームスチールを成功させた。１―０の４回１死で低めのスライダーを左前へはじき返して出塁。郡の中前打で一、三塁となり、続く甲斐のカウント０―２でダブルスチールを敢行した。ハヤテの左腕・佐藤宏が走者のスタートに気づくのが遅れる間げきを縫って、小浜はヘッドスライディングで生還した。沖縄