中森明菜（C）テレビ東京 テレ東系列で放送中の経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」では、5月5日の放送で、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌うアーティスト・中森明菜の独占インタビューを放送する。歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森明菜。近年の活動では極めて異例となる今回の独占インタビューで彼女は「経済」への関心や「平和」