ＪＲＡは５月５日、米国に遠征していたテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）とワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が帰国したと発表した。テーオーエルビスはチャーチルダウンズＳで日本調教馬としては３頭目の米ダートＧ１制覇の快挙を成し遂げ、ワンダーディーンはケンタッキーダービーで８着だった。２頭は６時４９分に成田国際空港に到着し、その後、１０