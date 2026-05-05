女優の深田恭子（４３）が５日、自身のＳＮＳを更新。うれしい出来事があったことを報告した。インスタグラムに「皆様お久しぶりですあっという間に５月ですね！！Ｇ．Ｗいかがお過ごしですか？」と書き始めると、「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活３０周年のお祝いをしてくれました」とつづり、ピンク色の花束を持ち笑顔を見せる写真などをアップした。続けて「苦楽を共にし、私を