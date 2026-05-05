女子テニスの大坂なおみ（28＝フリー）が5日、自身のインスタグラムを更新。米ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典「メットガラ」で着用したドレス姿と投稿した。大坂は「RED ALL THE WAY DOWN」とつづり、真っ赤でゴージャスなドレス姿を投稿。ネイルまで深紅という細部にもこだわったファッションを披露した。この投稿には世界中のファンから「メットガラの最高のルックの一つ」「美しい」