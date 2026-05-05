育乳ブラ専門ブランドglamore（グラモア）の人気シリーズ「キスするブラ」から、春夏の新色が2026年4月24日（金）より予約販売スタート。着こなしを美しく見せながら、自然な丸みのあるバストラインへ導く実力派ブラとして支持され続け、累計139万枚突破の人気シリーズです。今季は気分まで明るくしてくれる、旬のブライトカラー2色が仲間入りします♡ 春夏映えする新色2カラーに注目