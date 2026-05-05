UAE＝アラブ首長国連邦の国防省は、イランから発射された弾道ミサイルや巡航ミサイルなど合わせて19発を迎撃したと発表しました。【映像】イラン・テヘランの様子UAEの国防省は4日、石油積み出しの拠点にある石油タンクなどにドローンによる攻撃があり大規模な火災が発生したと明らかにしました。これに対し、イランメディアは軍高官の話として、「UAEを標的にする計画はなかった」と報じるなど、双方の主張が対立しています