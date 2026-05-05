G大阪はあす6日、敵地で名古屋と対戦する。4月4日・京都戦から始まった「36日間で公式戦11試合」の超過密日程も残り2試合。心身ともに疲労はピークに達している中、2試合欠場中のFWイッサム・ジェバリが復帰する可能性が高まった。オンライン取材に応じたイェンス・ヴィッシング監督は、ジェバリの状態について「大きなケガというよりは何日間か休ませた。すでに練習にも合流しており、あすのメンバーに入ってもおかしくない状