高速道路は夕方から夜にかけて各地で上りの渋滞が見込まれています。【映像】各高速道路の様子ネクスコ東日本によりますと、関越道は坂戸西スマートインターチェンジ付近で最大40キロ、東北道は加須インターチェンジ付近で最大35キロ、中央道は小仏トンネル付近で最大25キロなどが予測されています。また、東名高速では綾瀬スマートインターチェンジ付近と都夫良野トンネル付近で最大20キロ、常磐道も柏インターチェンジ付近