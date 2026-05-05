◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-広島(5日、横浜スタジアム)DeNA・度会隆輝選手が初回のプレーボール直後にファインプレーを見せました。「2番・レフト」でスタメン出場している度会選手は、広島先頭・秋山翔吾選手の放ったレフトフェンス際への打球をジャンピングキャッチ。フェンスに激突し倒れ込みながらもボールを離さず、ファインプレーで先頭打者をアウトにしました。外野手登録の度会選手ですが、前日4日の試合はサードでスタメ