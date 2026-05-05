記念曲「いのち陽炎」演歌歌手の田川寿美がデビュー３５年目を迎え、記念曲「いのち陽炎（かげろう）」（コロムビア）を出した。近年の歌謡曲路線から一転、演歌の王道ともいうべき１曲となった。＜あなた私はおんなです＞というサビの一節に情念がこもる。「もう恋で傷つくのは嫌だと思っているけれど、目の前に現れた人に胸がときめいて、やっぱり私は女なんだわ、と」――。そんな歌だ。大人の女性として自分を律しながら