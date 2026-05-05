アメリカ軍はペルシャ湾などで足止めされている船舶を支援する作戦を開始し、アメリカ船籍の2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。【映像】米駆逐艦への威嚇射撃とされる動画アメリカ中央軍は4日、ペルシャ湾内の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦「プロジェクト・フリーダム」を開始し、アメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。これに対し、イランメディアは革命防衛隊の声明とし