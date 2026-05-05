「サンキューハザード」やる？ やらない？日本の道路でクルマを運転していると、車線変更や合流の際に道を譲ってもらった後、後続車に向けてハザードランプを2〜3回点滅させる光景を頻繁に目にします。これは「サンキューハザード」と呼ばれ、ドライバー同士が感謝の意を伝えるためのコミュニケーションツールとして、すっかり定着しているローカルルールです。【画像】「すげぇぇ！！」 これが新しい「お礼の方法」です！（24