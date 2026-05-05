先週のPGAツアー「キャデラック選手権」（4月30日〜5月3日）は、10年ぶりにドナルド・トランプ大統領所有の米フロリダ州マイアミの「トランプ・ナショナル・ドラル」で開催。最終日は厳戒態勢のなか、トランプ大統領は孫娘らを伴い会場でPGAツアー観戦を行った。〈連続写真〉世界1位はなぜ曲がらないのか？答えは「ボールとの距離」だった当時はPGAツアーとは敵対関係にあったからか、トランプ大統領は当初LIVゴルフを強く支持。