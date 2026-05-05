◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月5日バンテリンドーム）阪神の森下翔太外野手（25）が先制の今季8号ソロを放った。初回2死で迎えた第1打席。フルカウントから中日・金丸の投じた内角への直球を完ぺきに捉え左翼のホームランウイングに飛び込むソロとなった。森下は4月17日の中日戦で以来、出場14試合ぶりとなる一発だった。