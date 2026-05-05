俳優の草刈正雄（73）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ある番組の調査で自身のルーツが判明した際のエピソードを語った。草刈は福岡県北九州市で誕生。母・スエ子さんは父について「朝鮮戦争で死んだ」と説明。写真も「全部焼いた」と説明しており、父の顔も見たことがなかったという。2023年に放送されたNHK「ファミリーヒストリー」では、父の名前を手がかりに捜索。米空軍の「ロバ