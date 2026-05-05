ドジャースは４日（日本時間５日）の敵地アストロズ戦に８―３で快勝。先発した山本由伸投手（２７）は６回５安打３失点で３勝目（２敗）を挙げ、「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）は３打数無安打１打点で５試合連続無安打となった。「５番・右翼」で起用されたカイル・タッカー外野手（２９）が打席に立つと敵地ダイキン・パークは大ブーイングに包まれた。タッカーは２０１５年ドラフト１巡目で指名されたアストロ