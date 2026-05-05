元ＡＫＢ４８でタレントの仁藤萌乃（３３）が５日、インスタグラムを更新。結婚したことを発表した。この日は花束を持ってほほえむ自身の写真を投稿し「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。続けて「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です」と明かし「そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごし